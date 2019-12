Add to wishlist

Amazon.com & 1 more

2019 Asus Vivobook 11.6" Thin and Lightweight Laptop Computer, Intel Celeron N4000 up to 2.6GHz, 2GB DDR4 RAM, 32GB eMMC, 802.11AC WiFi, Bluetooth 4.1, USB-C 3.1, HDMI, Star Gray, Windows 10 in S Mode